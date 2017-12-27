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Kuşlar için ilçeyi yuvalarla donattılar

Van'ın Gürpınar Belediyesince, kuşların kışın soğuk havadan etkilenmemesi için yaptırılan yuvalar, ilçedeki elektrik direkleri ve ağaçlara monte edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:45
Kuşlar için ilçeyi yuvalarla donattılar
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VAN(AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, kış mevsiminin oldukça sert geçtiği ilçede kuşların soğuktan etkilenmemesi için faaliyetlerde bulundu.

Belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatı ile kuşlar için 44 yuva yaptırıldı.

Bu yuvaların büyük bölümü ilçe merkezi ve parklardaki elektrik direkleri ve ağaçlara monte edildi.

Görevliler bu yuvalara belirli günlerde yem bırakıyor.

Gürpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Ayşin, serçe, kumru ve güvercinler başta olmak üzere birçok kuş türünün soğuk havadan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu kuşların soğuktan korunması ve aç kalmamaları için çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Ayşin, "Yaptığımız 44 yuvadan 30'unun montajı bitti. Diğer yuvaların boyama işlemlerinin iki gün içinde bitirip montajlarını yapacağız. Yuvaların güzel görünmesi için de gereken özeni gösterdik. Görevli arkadaşlarımız her hafta bu yuvaların temizlik ve bakımını yapıp yem bırakacak." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için de bir çalışma yürütüleceği belirtildi.

Muhabir: Özkan Bilgin

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