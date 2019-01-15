Kuşadası'nda botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında botları su alan 40 düzensiz göçmeni kurtardı, bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kuşadası'nda botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
banner230

AYDIN (AA) - Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Muhabir: Ferdi Uzun,İbrahim Uzun

YORUM EKLE
Gönder