'Kuş oteli' rekor sayıda flamingo ağırlıyor

YALOVA (AA) - İnşası esnasında Osmangazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 206 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bu yıl rekor sayıda flamingoyu ağırlayacak.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagün, bugünlerde flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor.

Lagün, bu yıl konaklayan bin 510 flamingo ile şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaştı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nün flamingolarla birlikte kendileri için çok değerli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Oral, lagünün kuşların göç yolu üzerinde bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konaklıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve sonuçta dinlenip, ondan sonra da nereye gitmek istiyorlarsa oraya gidiyorlar. Dolayısıyla 'Kuş oteli' diyoruz. Tatillerini yapıp gidiyorlar. Bu sene rekor sayıda flamingomuz var. Bu bölgenin en fazla flamingo popülasyonuna sahibiz. Bunun yanında çok kıymetli 20 tür kuşumuz, ekstradan buraya, sulak alana değer katan kuş türümüz var. Toplamda da şu ana kadar 206 türümüz var tespit edilen, gölümüze uğrayan."

"Lagünün etrafında şu anda bir entegre proje yapıyoruz"

Lagünün çevresinde devam eden çalışmalara da değinen Oral, şunları aktardı:

"Sahille beraber bu bölgeyi entegre etmeye çalışıyoruz. Buraya bir kule inşa ettik. Aynı zamanda küçük bir eğitim alanımız, özellikle gelen öğrencilerimize, konuklarımıza gölle, kuşlarla ilgili bilgi vereceğimiz bir alan. Türkiye'nin ilk 'engelli kuş gözlem kulesi' olacak bir kulemiz var. Arkasında da yine doğa eğitim alanı kuş tahnit alanımız ve kuşlarla ilgili küçük bir hastanemiz, kafeteryası olan bir alan olacak. Gölün etrafında biz şu anda bir entegre proje yapıyoruz."

"Metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla"

Oral, lagündeki flamingo sayısının geçen yıllara göre artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Şu anda bana verilen rakam bin 510. Şu anda elimdeki rakam. Binin üzerine çıktı. Bizim için çok güzel rakam. Bu bölge için iyi bir rakam. Bizim gölümüzün bir özelliği de şu; diğer kuş cenneti dediğimiz alanlardan farkı, metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla. Gölümüz küçük 152 hektar. Gölün içerisindeki bütün kuşlar, aynı anda inşa edilen kuleden görünebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki kuşları internet ortamında 24 saat izleyebilecek şekilde lagünün etrafını kameralarla donattıklarını anlatan Oral, uygulamanın gelecek haftadan itibaren devreye gireceğini de bildirdi.

Kuş türü 206'ya çıktı

Oral, 2004 yılında lagündeki avcılığı yasaklamalarının ardından kuş sayısının artmaya başladığını vurgulayarak, "O zaman ilk yaptığımız sayımlarda 104 türümüz vardı, şimdi 206'ya çıktı. Her sene 2-3 tür daha ekleniyor. Bu sene bir tane eklendi diye biliyorum. İnşallah böyle devam eder diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.