"Kuş cennetindeki güzellikler takvim sayfalarında kalmasın"

KIRŞEHİR (AA) - Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, Kırşehir'in Mucur ilçesinde başta flamingo, martı ve turnalar olmak üzere göçmen kuşların uğrak yeri olan ve Ramsar Sözleşmesi dahil 3 ayrı kararla koruma altına alınan, yaz aylarındaki kuraklık yüzünden kuş türü sayısı azalan kuş cennetinin tanıtımı için 11 yıldır takvim hazırlayıp, ücretsiz dağıtıyor.

Çetiner, bahar ve kış aylarında suyu giderek azalan, yaz aylarında da kuruyan göle dikkati çekmek ve gölün tanıtıma katkıda bulunmak amacıyla çektiği fotoğrafların kullanıldığı takvim bastırıyor.

Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyfe köyünde doğup büyümüş biri olarak buradaki kuş cennetini tanıtmak, sorunlarına sahip çıkmak için yıllardır mücadele verdiğini söyledi.

Bu amaçla 11 yıldır masa ve duvar takvimi bastırarak ücretsiz dağıttığını belirten Çetiner, aynı zamanda amatör fotoğrafçı olduğu için her yıl takvimlerde farklı görsellere yer vermeye çalıştığını, 2 yıldır susuzluğa bağlı kuş sayısı azalması nedeniyle eski fotoğrafları kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Hazırladığı takvimleri başta Ankara olmak üzere yurt içindeki bir çok şehre ve farklı ülkelere de gönderdiğini anlatan Ömer Çetiner, şöyle devam etti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde çektiğim fotoğraflarla 11 yıldır takvim hazırlıyorum. Takvimlerdeki en büyük özellik, aynı fotoğrafların tekrar kullanılmaması ancak 2 yıldır maalesef aynı kareleri tekrar kullanmak zorunda kalıyorum. Seyfe Gölü'ne su girişindeki azalma ve yağışların azalması nedeniyle eskisi gibi kuşları yoğun göremiyoruz. Gölümüz temmuz ve ağustos aylarında kuruma noktasına geliyor. Eski güzel kareleri yakalama şansımız da azalıyor."

Bu yıl 2 bini duvar, 4 bini masa olmak üzere 6 bin takvim bastırdığını aktaran Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cenneti, geçmişte 27'si nesli tükenme tehlikesinde olan 187 kuş türünü barındıran, endemik bitkilere sahip sulak alanımız. Bu kadar kuş türünü görme şansımız giderek azalıyor. İstiyoruz ki kuş cennetindeki güzellikler takvim sayfalarında kalmasın. O güzellikleri çıplak gözle de görelim." diye konuştu.

Gölün dünya coğrafyasında da önemli sulak alanlardan olduğuna dikkati çeken Ömer Çetiner, şunları kaydetti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Türkiye'deki kuşların göç yolları üzerinde. Eğer ortam güzelse kuşlar burada konaklıyor. Hem beslenip hem de dinleniyor. Ortam müsait değilse uçuşlarına devam ediyor. Burada kuşların ve canlıların yaşamına devam etmesini sağlamak için gölümüze su girişinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesini istiyoruz."