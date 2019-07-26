Kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştürmüşler

KONYA (AA) - Konya'da kurdukları kaçak imalathanede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip gerçek tabancaya dönüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir imalathanede, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirildiği ve gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını aldı.
Yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, torna makinesi, oksijenli kaynak makinesi, sanayi tipi oksijen tüpü, 3 tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile bu silahlara ait çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, yakalanmamak için polis telsizi dinlediği öğrenildi.