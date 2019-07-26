Kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştürmüşler

KONYA (AA) - Konya'da kurdukları kaçak imalathanede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip gerçek tabancaya dönüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir imalathanede, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirildiği ve gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını aldı.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adrese baskın düzenledi.da, Abdurrahim H, Mehmet S, Abdurrahman U, Reşat K. ve Adem S. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, torna makinesi, oksijenli kaynak makinesi, sanayi tipi oksijen tüpü, 3 tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile bu silahlara ait çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Şüphelilerin, yakalanmamak için polis telsizi dinlediği öğrenildi.