KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Mimarsinan OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, "Kurumsallaşma Ve Stratejik Yönetimi Eğitimi"nden faydalanacak.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Abdül Baki Uludağ, ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bölge katılımcılarına, önemli bir farkındalık ve katma değer sunacaklarını belirtti.

Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim Eğitimi hakkında bilgi veren Uludağ, şunları kaydetti:

"Günümüzde her işletmenin amacı piyasa değerini yükseltmek olmalıdır. Piyasa değerini yükseltmek için de firmanın büyümesi ve büyüme potansiyelinin olması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin gelişmesi, uzun ömürlü olması ve kuşaktan kuşağa geçmesi için kurumsallaşmak zorunludur. Stratejik Yönetim ise işletmelerimize uzun vadeli düşünme ve görme ufku kazandıracaktır.

Sonuç olarak, bölgemizde bulunan işletmelerin giderek zorlaşan şartlarda rekabet edebilmesi ve küresel rekabete karşı koyabilmesi, sağlıklı büyümesi, kurumsallaşması ve kurumsal altyapısını iyileştirmesi gerekmektedir. Bu gereklilik için de ORAN Kalkınma Ajansının da desteğiyle yönetimimizce bu çalışmaların başlatılmasını uygun gördük. Bölge sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum."