Kuruluş Osman Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 16 Şubat Atv Yayın Akışı

16 Şubat 2022 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var? Kuruluş Osman Yeni Bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Tüm detaylar haber50 dizi haberlerinde

Genel 16.02.2022, 15:09
Kuruluş Osman Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 16 Şubat Atv Yayın Akışı

atv ekranlarında yer alan tarih dizilerinin açık ara önde dizisi Kuruluş Osman bu akşam da her çarşamba gibi atv ekranlarında olacak. saat 20.00 da başlayacak olan dizinin öncelikle geçen haftadan özeti yer alacak. Saat 21.00 gibi başlaması beklenilen yeni bölüm yayın akışına göre 23.45 e kadar devam edecek.

İŞTE YENİ BÖLÜMDEN AYRINTILAR

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer.

Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman 82.Bölüm

00: 20 Yalnız Kurt 3.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35İZLE Bir Zamanlar Çukurova 

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