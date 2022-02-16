Kuruluş Osman Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 16 Şubat Atv Yayın Akışı
16 Şubat 2022 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var? Kuruluş Osman Yeni Bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Tüm detaylar haber50 dizi haberlerinde
atv ekranlarında yer alan tarih dizilerinin açık ara önde dizisi Kuruluş Osman bu akşam da her çarşamba gibi atv ekranlarında olacak. saat 20.00 da başlayacak olan dizinin öncelikle geçen haftadan özeti yer alacak. Saat 21.00 gibi başlaması beklenilen yeni bölüm yayın akışına göre 23.45 e kadar devam edecek.
İŞTE YENİ BÖLÜMDEN AYRINTILAR
Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer.
Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.
Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman 82.Bölüm
00: 20 Yalnız Kurt 3.Bölüm
03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 35İZLE Bir Zamanlar Çukurova