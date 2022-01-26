Kuruluş Osman Bugün Var mı, Yok mu? İşte 26 Ocak Atv Yayın Akışı

26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman 79.Bölüm

00: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Kuruluş Osman 79.Bölüm Fragmanı

“Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!”

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.