Kuruluş Osman 79. son bölüm saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
Kuruluş Osman 79. Yeni Bölüm bir önceki bölümün özetinin tamamlanması ile saat 21.00 da başlayıp 23.50 - 00.15 arasında bitiyor. 26 ocak 2022 tarihli yayın akışı haber detayımızda.
26 Ocak 2022 ATV Yayın Akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman 79.Bölüm
00: 20 Kalp Yarası 28.Bölüm
03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 35 İZLE Bir Zamanlar Çukurova
Kuruluş Osman 79.Bölüm Fragmanı
“Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!”
Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.
Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.