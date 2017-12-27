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"Kurtlar Vadisi Kaos"ta Myanmar'dan da hikayeler olacak

- Oyuncu ve yapımcı Şaşmaz: - "Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim"

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:13
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KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, şubat ayında ekranlara gelecek "Kurtlar Vadisi Kaos"ta, Myanmar'dan da hikayelerin yer alacağını söyledi.

Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti.

Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.

İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kaos teorisi ele alınacak"

Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye'yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim."

- "Askeri dizi projemiz var"

Dizinin 15. yılında da başarılı hikayelerle izleyiciyle buluşacağını anlatan Şaşmaz, "Bir de askeri dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak." diye konuştu.

Kurtlar Vadisi'nin şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü, yaklaşık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan Şaşmaz, özellikle Orta Doğu'da ilgiyle takip edildiklerini aktardı.

- "Bence bu bir devrimdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs konusunda yaptıklarına da değinen Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs çıkışı çok doğru, çok yerinde bir hareketti. Gönlümüzdekileri ifade ettiği için teşekkür ediyoruz. İfade edebilme gücünü milletten alan Cumhurbaşkanımızın bu konuda söyledikleri hepimizin gönlünü rahatlattı. Dünyada Kudüs'ün yalnız olmadığı bilinmiş oldu. Oylamada, karşıt düşüncelilerin istedikleri olmadı. Bence bu bir devrimdir. Tarih tekerrürden ibarettir ama bu kez aksi yönde tekerrürün başladığını düşünüyorum."



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Kurtlar Vadisi KaosNecati ŞaşmazPolat Alemdar
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