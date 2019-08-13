Kursiyerlerin ürünleri görücüye çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak İlçesinde, aile merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta satışa sunuldu.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, markalaşma yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "İlerleyen süreçlerde bu ağı genişleterek kursiyerlerimizin ürettikleri bu özgün ürünleri daha fazla noktada daha fazla vatandaşımızla buluşturacağız. Hem Mamaklı hemşehrilerimiz için yeni bir alternatif sunmuş olacağız hem de kursiyerlerimiz sattıkların ürünlerden kazanç sağlamış olacak." diye konuştu.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, 1 Eylül'e kadar satışa sunulacak.