Kursiyerlerin ürünleri görücüye çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak İlçesinde, aile merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta satışa sunuldu.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, 1 Eylül'e kadar satışa sunulacak.
- Ankara'nın Mamak ilçesinde, aile merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler bir alışveriş merkezinde kurulan stantta satışa çıktı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak İlçesinde, aile merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta satışa sunuldu.
Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, 1 Eylül'e kadar satışa sunulacak.