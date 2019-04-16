Kursiyerlerin el becerileri sergilendi

SİVAS (AA) - Şarkışla Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı çalışmalardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını, Kaymakam Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve Halk Eğitim Müdürü Ertan Aydemir birlikte yaptı.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde bayan kardeşlerimizin el emeği göz nuru ile ürettikleri eserlerin sergi açılışını gerçekleştirdik. Geçmişten geleceğe bir köprü mahiyetindeki bu ürünlerin hala yöremizde yaşadığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Geçen sene yapmış olduğumuz ziyaret esnasında bayan kardeşlerimizin bizden bir ricası vardı, o da bu ürünlerin sergilenip satışının yapılabileceği bir mekandı. Bu yıl Şarkışla Kent Meydanı içerisinde bu ihtiyacı karşılayabilecek bir dükkanı inşallah önümüzdeki ay itibarıyla kardeşlerimizin hizmetine sunacağız."

Ergen de amaçlarının kadınların hem el becerilerini geliştirmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Aydemir de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda 76 kurs açtıklarını, yaz aylarında da kurs açmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurslara 2 binin üzerinde kursiyerin katıldığını ve Şarkışla'nın Ozanlar diyarı olduğunu aktaran Aydemir, "Bağlama çalma konusunda talepler oldu ancak eğitici olmadığı için bu yıl açamadık. Fakat önümüzdeki dönemde bağlama kursunu da açacağız bu konuda çalışmalarımızın sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

Sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.