Kursiyer kadınlar geziyle ödüllendirildi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri için farklı kilim kültürlerini öğrenmek amacıyla gezi düzenlendi.

Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu'nun destekleriyle kursiyer 8 kadın, Karakeçili kilimlerini tanıtmak ve farklı kilim kültürlerini tanımak amacıyla Afyon'un Bayat ilçesi ve Isparta'ya gönderildi.

Cankaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakeçili'de kilim dokumacılığını tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.

Yörük kültüründen gelen Karakeçili için kilim ve dokumacılığın çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Cankaloğlu, "Eskiden her evde kilim tezgahının olduğunu öğrendik, hevesli istekli kadınlarımız sayesinde bu işi canlandırmak istiyoruz. Bu konuda her türlü destek sağlanacak. Kilimler için pazar oluşturup hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de Kırıkkale ve Karakeçili'nin kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlamaktayız. Bu amaçla kursiyer kadınlarımıza gezi programı düzenledik. Hem Karakeçili dokumacılığını orada tanıttılar hem de oradakilerden bir şeyler öğrendiler." diye konuştu.

Kursiyer Hatice Yazıcı ise bu gezinin kendileri için çok iyi olduğunu, gezide farklı kilim kültürlerini yerinde görerek yeni teknikler ve modeller öğrendiklerini kaydetti.