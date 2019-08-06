ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kurban etlerinin çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Etlerin pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bilge, "Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Bilge, etin sindirimi zor besinlerden olduğuna işaret etti.

Kurban etlerinin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Bilge, şunları kaydetti:

"Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Ayrıca tavsiyem, etleri sebzeyle pişirin. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Öte yandan etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etlerin, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözülmesi sağlanmalıdır."