Kurban pazarında hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

KARAMAN (AA) - Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi.
Kurbanlık satışı yapanlarla bir araya gelen polisler, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülmek istenen sahte paralara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür bir olayla karşılaşmaları halinde hızla emniyet güçlerine durumu haber vermelerini istedi.