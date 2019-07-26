"Kurban bıçağını bıçakçıdan alın" önerisi

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak imalatı yapan esnafları ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafına ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşlara kör bıçaklarla kurban kesmemeleri, kalitesiz ve ucuz bıçaklar tercih etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Köksal, kurban keserken mutlaka kaliteli bıçak kullanılmasını önerdi.

Eski buğday pazarında bulunan bıçakçı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Köksal, "Vatandaşlarımız, kurban kesiminde sıkıntı yaşamamak için kalitesiz ve Çin malı bıçaklardan uzak durmalıdır. Ucuz bıçaklara kanmayın. Bu bıçaklar kurban kesimi sırasında hayvanlara eziyet edebilir ve kazalara neden olabilir. O yüzden bıçak alırken kaliteli olmasına dikkat edelim ve bıçakları da sektörde çalışan vergisini ödeyen bıçakçılarımızdan temin edelim." ifadelerini kullandı.