Kurban Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Meral mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı ve yaşatıldığı, manevi hassasiyeti geliştiren bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların, dostluğu, barışı, huzuru, geleceği, soframızı, mutluluğumuzu, hüznümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissettiğimiz mübarek ve mukaddes günler olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı bayramlarımız, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel toplumsal mirasımızdır. Millet olma bilincini derinden hissettiğimiz bu özel günlerde; büyüklerimizi, yolları gözleyen yaşlı ve kimsesizleri, başının okşanmasına hasret öksüz ve yetimleri, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek gönüllerini alalım ve bu mutluluğu onlarla paylaşalım. Ne mutlu bizlere ki manevi değerlerimizi muhafaza ederek, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı adalet ve merhametle sevgi ve kardeşlik temelini esas alan yüksek bir medeniyete sahibiz."

Mesajında Kurban Bayramı süresince, vatandaşların bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alındığının altını çizen Meral, "Bayram nedeniyle artacak trafik yoğunluğuyla ilgili Karaman genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini temenni ediyorum. Bu duygularla ilimizde görev yapan bütün kamu görevlileri ve aileleriyle Karamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.