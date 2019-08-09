Kurban Bayramı'na doğru

KONYA (AA) - Seydişehir merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.
Seydişehir Belediye hizmetlerinin tatil süresincede 7/24 devam edeceğini de kaydeden Başkan Tutal, "Alo 153 ve Whatsapp hattından vatandaşlar yetkili birimlere ulaşabilecek. Seydişehir Belediyesi ekiplerimiz 5 günlük tatil süresince teyakkuzda olacak. Zabıta, Temizlik İşleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirirken, bayramı da en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.