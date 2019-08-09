Kurban Bayramına doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sezer, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Kırıkkale halkının ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:
"Biz de bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, kucaklaşmalı ve yardımlaşmalıyız. Çünkü bizim topraklarımızın mayasında barış, kardeşlik ve dayanışma vardır. Aynı vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor olmamız hasebiyle bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bireyler olarak birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamalıyız. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."