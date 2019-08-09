Kurban Bayramına doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevginin, saygının ve sosyal duyarlılığın arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun geliştiği, kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesine vesile olan önemli günler olduğuna dikkati çeken Sezer, "Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça arttığı, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığı unutulmamalı. Küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Kırıkkale halkının ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Biz de bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, kucaklaşmalı ve yardımlaşmalıyız. Çünkü bizim topraklarımızın mayasında barış, kardeşlik ve dayanışma vardır. Aynı vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor olmamız hasebiyle bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bireyler olarak birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamalıyız. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."