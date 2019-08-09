Kurban Bayramına doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayatın yoğun akışı içerisinde ve günlük stresin yanında bayramların, dini ve insani sorumlulukları hatırlatarak merhamet duygularını harekete geçirdiğini belirtti.

Yüce İslam dinine bağlılığın bir simgesi olarak kutlanan Kurban Bayramı’nda kurban etlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturması, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü kılmak, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamak ancak toplumda sevgi ve hoşgörü ortamını hakim kılmakla mümkündür. Bayram günlerinin getirdiği manevi atmosferin birkaç günle sınırlı kalmaması, yılın diğer günlerine de sirayet ederek iyilik ve güzelliklerin çoğalması bizlerin elindedir. Bu yüzden hem millet hem de Müslüman alemi olarak bu zamanların kıymetini çok iyi bilmeli ve bayramı manevi anlamda verimli geçirmek için gayret göstermeliyiz. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlarımızın huzur ve coşku içerisinde geçmesi bizim en büyük arzumuzdur. Başta Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlık için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."