Kurban Bayramı'na doğru

KONYA (AA) - Mahmud Es'ad Coşan (MEC) Vakfı tarafından düzenlenecek "100 Bin Tebessüm Uluslararası Kurban Organizasyonu" için hazırlıklar başladı.

Bu yıl "Gülümseyen Yüzbinler" sloganıyla 13'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyonda, dünyanın dört bir yanındaki hayırseverlerden alınacak vekaletlerle kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine elden teslim edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, bu yılki organizasyonda, açlık sınırında zor bir hayat geçiren Endonezya'daki yüzbinlerce aileye kurban etlerinin ulaştırılacağı bildirildi.

MEC Vakfı'nın, dünyanın birçok ülkesinden katılan hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurbanların, ilk elden ve layıkıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını görev edindiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MEC Vakfı, bu yıl da yüzbinlerce insanın yüzünde bir gülümseme, kalbinde bir ışık, sofrasında bir lokma olmak için var gücü ile çalışıyor. Coğrafi olarak uzaklarda olan, açlık sınırında zor bir hayat geçiren Endonezya'daki Müslümanlara unutulmadıklarını hatırlatmak için en güzel vesile olan kurban bağışı, vekaletin alındığı andan, ihtiyaç sahibine ulaşana kadar özenli, sistemli ve disiplinli bir yolculuktan geçiyor. İbadet hassasiyetiyle kesilen kurbanlar, bir Müslümandan, ihtiyaç sahibine bir hediye olarak teslim ediliyor. Yüzbinlerce aileye kurban eti ulaştıran MEC Vakfı, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurban bedelini 845 lira olarak belirledi. Sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek vekalet işlemleriyle ilgili detaylı bilgiye kurban.mecvakfi.org adresinden ulaşılabilir."