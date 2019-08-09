Kurban Bayramına doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere uygun ve sağlık kesebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale Belediyesi'nin belirttiği kurban kesim noktalarında vatandaşların kurbanlarını kestirebileceklerini aktaran Yıldırım, "Biz de bu çalışmalar kapsamında camilerimizde kurban kesimi ile alakalı din görevlilerimiz vasıtası ile vaazlar vermekteyiz. Bunun yanı sıra fetva hattımızda görevlendirdiğimiz din görevlilerimiz halkımızın kurban kesimi ile alakalı sorularını cevaplayacak. Ayrıca kurban kesim noktalarında İl Müftülüğü görevlilerimiz hazır bulunacak." diye konuştu.