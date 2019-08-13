Kurban Bayramı kutlanıyor

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.



AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, parti il binasında düzenlenen programda, geçen bir yıl içerisinde iki seçim atlattıklarını hatırlattı.



Vatandaşlarla iç içe olmak, onları anlamak ve onlar için çalışmanın önemli hedefleri arasında olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları söyledi:

"Bu seçimler sebebiyle 17 yıldır iktidarda olan partimizi ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme adına ülkemize gerek ekonomik gerek siyasi olarak var gücüyle saldıranlar için bu seçim son umuttu. 2023 yılına varmadan önce zaafa uğratmak adına ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Elhamdülillah ki, milletimizin takdiri ile bu seçimlerden de birinci parti olarak çıktık. Seçim bittiği günün ertesi günü diğer seçim çalışması başlar bizim teşkilatçılık anlayışımız budur."



Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker ile bazı partililer de katıldı.