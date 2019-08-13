Kurban Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Doğan ve Kısa, daha sonra şehit Hüseyin Albaşgil'in ailesinin bayramını tebrik etti.



