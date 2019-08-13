Kurban Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Doğan ve Kısa, daha sonra şehit Hüseyin Albaşgil'in ailesinin bayramını tebrik etti.
KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı. İlçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğünü...
KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Doğan ve Kısa, daha sonra şehit Hüseyin Albaşgil'in ailesinin bayramını tebrik etti.