Kurban bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - AK Parti Hadim İlçe Teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti İlçe Başkanlığı toplantı salonundaki programda, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve İlçe Başkanı Saffet Duran teşkilat mensuplarının bayramını kutladı.
Duran da, partililerin bayramını kutlayarak, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Programa, Erdem ve Duran'ın yanı sıra Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İl Başkan yardımcıları Lokman Özturhan ve Abdurrahman Tüzün ile çok sayıda partili de katıldı.