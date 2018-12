Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğindeki görevli kurbağa adamlar, Karadeniz'in soğuk sularındaki görevlere hazır olmak için zorlu bir eğitimden geçiyor.

Denizlerde ve iç sularda, atılmış, saklanmış veya kaybolmuş suç aletleri ile kaybolmuş cesetlerin çıkarılmasında ve arama kurtarmada görev alan 7 kurbağa adam, İlkadım ilçesindeki hizmet binasında 7 gün 24 saat göreve hazır şekilde mesai yapıyor.

Ekip, göreve hazır olmak için yaz kış demeden her gün Karadeniz'in soğuk sularında dalış gerçekleştiriyor.

Gelen ihbarları değerlendirdikten sonra hızla hazırlanan ekip, Karadeniz'deki olaylara botla, iç sulardaki ihbarlara ise minibüsle giderek müdahale ediyor.

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 personelle Samsun, Amasya, Çorum ve ilçeleri ile talep gelmesi halinde diğer illerde görev yaptıklarını söyledi.

Her türlü hava koşuluna göre kendilerini hazırlıyorlar

Görev yaparken dalış hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalabildiklerine işaret eden Özen, "Hipotermi, ısı şoku, nitrojen narkozu ve herkesin bildiği vurgun gibi maalesef ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi dalış hastalıkları var. Personelimiz hastalık riskini bertaraf etmek ve her an göreve hazır şekilde vücut kondisyonuna sahip olmak için yılın 12 ayında her türlü deniz ve hava koşulunda eğitim dalışlarını gerçekleştirmekte ve spor faaliyetlerinde bulunmaktadır." dedi.

Karadeniz'de görev yapan kurbağa adamların, bu tür risklerle karşılaşma olasılığının daha fazla olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:

"Çünkü Karadeniz'de ani hava değişimlerinin fazla olması, düzensiz dalgaların meydana gelmesi ve yüksek dalgaların oluşması aynı zamanda görüşün kısıtlı ya da hiç olmaması gibi durumlar, personelimizin daha fazla efor sarf etmesine ve çalışmasına sebebiyet vermektedir. Ne mutludur ki personelimiz tüm bu olumsuzlukları üstün gayretleriyle, görev bilinçleriyle ve çalışkanlıklarıyla bertaraf etmekte ve aldıkları olumlu sonuçlar da bizi mutlu etmektedir."