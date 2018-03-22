Kuran Kursu öğrencilerinden Terör Mağdurları Derneğine ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde açılan kursta, Kuran'ı Kerim öğrenen kadınlar Çubuk Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Yaşları 40 ila 70 arasında değişen kursiyerleri Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve şehit yakınları karşıladı.

Kursiyerler arasında 2017 yılında şehit düşen, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın annesinin de olması ziyarette duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kursiyerler şehitler için Kur'anı Kerim okuyup dua etti.

Ziyarette Avan tarafından kursiyerlere, dernek faaliyetleri, şehitlik ve gazilik konuları anlatıldı.