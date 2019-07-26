Kur'an kursu öğrencileri Akçapınar'da piknik yaptı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi ve Mezunları Derneği yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için piknik düzenledi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi ve Mezunları Derneği (Bimder) her yıl olduğu gibi bu yılda yaz Kur'an kurslarında dini eğitim gören öğrencileri Akçapınar piknik alanında pikniğe götürdü.

Dernek başkanı Mehmet Görür piknikte yaptığı açıklamada, "Bozkır Müftülüğümüz tarafından açılan ve derneğimizde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencilerimizi her zaman olduğu gibi bu senede pikniğe götürdük. Öğrencilerimizin eğitimleri yanında sosyal aktivitelerden de eksik kalmaması için her yıl öğrencilerimizle beraber piknik düzenleyip öğrencilerimizin güzel bir gün geçirmesini sağlıyoruz." dedi.

Bozkır Akçapınar Mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ahırlı İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz ve eğitim gören öğrenciler katıldı.

