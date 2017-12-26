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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Ankara İlçeler Arası İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı...

26 Aralık 2017 Salı 16:09
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Ankara İlçeler Arası İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, katılımcı okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

12 okulun katıldığı yarışmada, Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli öğrenci Mahassen Khel birinci olurken Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayça Öztemel ikinci, Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zahide Özkök de üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılcahamam
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