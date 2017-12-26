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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Ankara İlçeler Arası İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi...

26 Aralık 2017 Salı 18:01
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Ankara İlçeler Arası İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Gülsüm Arslan üçüncü oldu.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 12 okulun katıldığı yarışmada 8. sınıf öğrencisi Sümeyye Gülsüm Arslan üçüncülük elde etti.

Arslan, birinci olmak istediğini ancak üçüncülüğü kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Okul müdürü Ahmet Tok ise, Ankara’da öğrencilerinin yarışmada derece elde etmesinin kendilerini ve öğretmenlerini sevindirdiğini ifade etti.

Tok, Arslan ve öğretmenlerini tebrik etti.

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