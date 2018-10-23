Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle trafik denetimi yaptığı bildirildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının eylem planı kapsamında, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla il genelindeki jandarma sorumluluk alanlarında helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.
Jandarma ekipleri havadan denetimde, hatalı sollama, emniyet şeridi ihlali yapan ve yakın takip mesafesine uymayan sürücüleri tespit etti.
Uygulamada, kural ihlali yapan 15 araca toplamda bin 776 lira para cezası kesildi.
İl genelinde, helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.