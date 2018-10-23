Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle trafik denetimi yaptığı bildirildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının eylem planı kapsamında, ölümlü ve yaralamalı trafik...