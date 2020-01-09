Kura usulüyle yapılan engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına kura çekimiyle engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-23 Aralık 2019'da yayımlanan 2019-/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulüyle engelli memur yerleştirme işlemleri noter huzurunda yapıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.