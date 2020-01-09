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Kura usulüyle yapılan engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına kura çekimiyle engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.
Genel 09.01.2020, 19:00
ANKARA (AA) - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına kura çekimiyle engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.