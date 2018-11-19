Küpesiz hayvanlara cezai işlem uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara küpe takmayan yetiştiricilerine yönelik küpe affı getirildiğini ve 31 Mart 2019 tarihine küpesiz hayvanlar için cezai işlem uygulanmayacağını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleriyle, hayvan sahiplerinin 31 Mart 2019 tarihine kadar tüm küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dahil etmeleri gerektiğini belirtti.

Küpesiz hayvanlara bu tarihe kadar cezai işlem uygulanmayacağını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle, hayvan sahipleri 31 Mart 2019 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe taktırarak kayıt sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak. Çiftçilerin belirtilen tarihe kadar hayvanlarına küpe taktırarak mağdur olmamaları için duyarlı davranmalarını gerekiyor. Sığır cinsi ve koyun keçi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler doğrultusunda sığır cinsi ve koyun, keçi türü her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri devam edecek. Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetine binaen cezai işlem ile karşı karşıya kalmamaları için kısa sürede işlemlerini yaptırmalarını istiyoruz."