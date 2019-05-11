İSTANBUL (AA) - Perakende sektörüne yön veren ve dünyaca ünlü üniversitelerin “gelecek” konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri, Koç Üniversitesi ve Migros iş birliğiyle bu yıl 9. kez düzenlenen KÜMPEM Forum Perakende Konferansı’nda bir araya geldi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros ve Koç Üniversitesi iş birliğinde kurulan KÜMPEM’in (Koç Üniversitesi-Migros Perakende Eğitim Merkezi) perakende alanındaki gelişmeleri mercek altına aldığı KÜMPEM Forum Perakende Konferansı, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Bu yıl 9. kez perakende dünyasını bir araya getiren konferansın teması “Yeni Perakende DNA’sı” oldu. KÜMPEM Forum Perakende Konferansı’nda dünyaca ünlü üniversitelerin “gelecek” konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri ve sektörün etkili isimleri, katılımcılarla buluştu.





- “Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır”





Açıklamada konferanstaki görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, KÜMPEM’in Türkiye’nin perakende alanındaki ilk üniversite-özel sektör iş birliği olduğunu belirterek, sektör oturumunda ise perakende alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler vererek sektörün yeni bir çağa adım attığına dikkati çekti.

Aytaç, şunları kaydetti:

“Satış odaklı yaklaşım artık yerini müşteriler için fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet anlayışına bıraktı. Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır. Bu vizyonda yapılan projelerin ve kampanyaların iş sonuçlarının geri dönüşü de doğal olarak çok hızlı olur. Migros olarak Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemizi de bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Fiziksel ve dijital kanalları entegre kullandığımız projemizin içeriği interaktif olarak müşterilerimizin davranışları ile şekilleniyor böylece ilgi daima canlı kalıyor. Bu sayede sadece 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştık. Bilinçli müşterilerimizle sürdürülebilirlik Migros’un rekabette avantajı oldu.”





- “Hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı”





Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın ise "Perakendecilikte Online2Offline Entegrasyonu” başlıklı konuşmasında şunları aktardı:

“Hem dünyada hem de ülkemizde, dijital ve mobil platformların kullanımında yaşanan artışla doğru orantılı olarak online perakende uygulamaları hızla büyüyor. Müşterilerimize baktığımızda yalnızca mağazalardan alışveriş yapan ya da yalnızca online alışveriş yapan olarak ayrılmadıklarını görüyoruz. Bu noktada hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi olarak değil, tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Migros olarak, Avrupa’nın ilk online market platformu Sanal Market’in yanı sıra Macrooline ve tazedirekt olmak üzere toplamda 3 markamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda iki noktada hizmet verdiğimiz Migros Hemen’i ise çok yakında daha yaygın bir şekilde müşterilerimizle buluşturacağız. Migros Hemen ile 2 bine yakın ürünü 30 dakikanın altına tüketicilerimize ulaştırıyoruz.”

Güney Afrika’nın en büyük perakende zincirlerinden Pick n Pay’in Pazarlama Başkanı John Bradshaw, “Müşteri odaklılığın olmazsa olmazı müşteriyi dinlemek ve anlamaktır. Sadakat programlarının sağladığı büyük veri sayesinde onların önceki alışverişlerini analiz ederek bundan sonraki alışveriş davranışlarını ve tercihlerini öngörebilirsiniz. Zaman, para ve sağlık konusunda herkesten daha fazla avantaj sunduğunuza inanırlarsa sizin sadık müşteriniz olurlar. Müşteriye kraliçe gibi davranırsanız, o da sizi kral yapar.” ifadelerini kulandı.

Harvard Business School İşletme Profesörü Antonio Moreno da “Omnikanal Perakendede Bilgi ve Offline Deneyimler” başlıklı konuşmasında, “Fiziksel ve online perakende şirketleri güçlerini birleştiriyor, bu da çoklu kanal perakendeciliğini yaratıyor. Gıda dışı markalarda mağazaların yerini artık doğrudan satış yapmayan showroomlar almaya başlıyor. Bu showroomlarda ürünler sadece denenebiliyor satış ve teslimat online üzerinden gerçekleşiyor. Bu da mağazaların stok maliyetini azaltırken, verimliliklerine katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Anthesis Group’un Sürdürülebilirlik Başkanı Paul Crew sürdürülebilir çevre yönetiminin temel taşları olan enerji, su ve atık yönetiminin, perakendede risk ve fırsatların iyi değerlendirilmesinin ve aynı zamanda ticari açıdan sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğunu söyledi.

KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan, gerek online perakendeciliğin gerekse mağazacılığın yepyeni bir doğaya kavuştuğunu ve müşteri deneyiminin 2019’da daha önce hiç olmadığı kadar zengin ve farklılaşmış durumda olduğunu vurguladı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KÜMPEM Forum Akademik Direktörü Prof. Dr. Gürhan Kök, perakende dünyasında gelişen iki büyük trend olduğunu belirterek, “Trendlerden birisi müşterilerinin tercihlerine göre kişiselleştirilmiş hizmet sunan online perakendecilik. İkincisi ise perakendecilerin analitik çözümler yaratmanın ve bunları kullanmanın fayda sağlayacağına inançlarının artmış olması.” değerlendirmesinde bulundu.