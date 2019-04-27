Kum, taş ve çimentoyla Türkiye haritası yaptılar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde Şehit Süleyman Solak İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehidin anısına okulun bahçesine kum, taş ve çimentodan Türkiye haritası resmetti.

Okulun müdürü Eray Emrah Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı, 1994 yılında Şırnak'ta Gabar Dağı'nda şehit düşen ve okullarına adını veren Süleyman Solak anısına yaptıklarını söyledi.

Haritanın yaklaşık 80 metrekare alanda öğretmen ve öğrencilerin el emeğiyle yapıldığını anlatan Taşkıran, "Önce sınır kalıpları çakıldı, daha sonra kalıpların içine beton döküldü. İnce sivri taşların konulması ve boyanmasının ardından yaklaşık 20 günde harita tamamlandı." dedi.

Vatandaşların verdiği maddi ve manevi destekle yapılan eserin çok güzel ve amacına uygun olduğunu dile getiren Taşkıran, "Sadece okulumuzun bahçesini güzelleştirmek adına yaptığımız bir şey değil, çocuklarımıza milli bilinci vermek istedik." diye konuştu.

Haritanın bir kenarına da tarihte yaşamış 17 Türk devletinin bayrağını diktiklerini dile getiren Taşkıran, kendilerine desteklerini esirgemeyen Kaymakam Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen başta olmak üzere malzemelerin temininde destekleri bulunan köylülere teşekkür etti.

Okulun anasınıfı öğretmeni Büşra Demirtok da "İnşallah şehidimize yakışır bir anı olur. Köy halkı ve öğrencilerimiz el ele vererek her taşında, boyasında görev aldık." ifadelerini kullandı.