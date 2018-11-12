Külünk ve Ertürk'e destek

ANKARA (AA) - Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, FETÖ tarafından sosyal medyadan tehdit edilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yanında olduklarını söyledi.

Yücel, FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe ve işgal girişimini bir kez daha lanetlemek, yurt dışındaki FETÖ üyelerinin Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk'e sosyal medyadan yaptıkları kalleş saldırıları kınamak için toplandıklarını belirtti.

Hain FETÖ terör örgütünün milletin birlik ve beraberliğini hedef almaya devam ettiğini dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük örneği, 15 Temmuz ve sonrası kahramanca ve yiğitçe FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele sonucunda Kazan ilçemizin 'Kahraman' unvanı almasına öncülük eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü hedef göstermesidir. Bu tür tehditler, alçaklıktır ve asla kabul edilemez. Kahramankazan Belediye Başkanımıza alçak tehdidi yapan FETÖ'cüleri şiddetle kınıyoruz. Aynı şekilde eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e FETÖ'cülerce yapılan tehditkar saldırıyı da şiddetle kınamaktayız. Türk milleti, her zaman milli şuur ve milli iradenin temsilinde dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Tehditler şanlı vatanımızın cesur halkını yıldıramayacaktır."

Yücel, bu konuda devlete, güvenlik güçlerine ve yargıya güvendiklerini vurgulayarak, "Buradan hainlere, işbirlikçilerine, destekçilerine ve emperyalist güçlere bir kez daha sesleniyoruz. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız." diye konuştu.

Açıklamaya, bazı 15 Temmuz gazileri ile şehit ve gazi aileleri de destek verdi.