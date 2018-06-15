Kulu'da Ramazan Bayramı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde ilçe protokolü, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakamlık makamında bayramlaşmak için bir araya gelen ilçe protokolü, ardından Kulu Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Programa, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Hakimi Muhammet Yaşar, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.