Kulu'da Ramazan Bayramı

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Yunus Ağralı ve bazı ilçe belediye başkanları, Kulu ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kulu Kent Meydanında vatandaşlara seslenen Milletvekili Ağralı, ilçeleri tek tek gezerek vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi.

Bu dönemin zayıflık yapılacak dönem değil, çok çalışması gereken bir dönem olduğunu ifade eden Ağralı, "Zafiyet olursa telafisi olacak zamanımız ve imkanımız yok. Ülkemizin ve bölgemizin sorunlarında üstesinden gelecek azim ve gücümüz var. İhtiyacımız bu dönem Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek verip parlamento da güçlü bir gruba sahip olmak." diye konuştu.

Daha sonra Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, söz alarak vatandaşların ve partililerin bayramlarını kutladı.