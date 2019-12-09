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Kulu’da otomobil devrildi: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mümtaz İlhan (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak şarampole...

Genel 09.12.2019, 11:09
Kulu’da otomobil devrildi: 1 yaralı
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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mümtaz İlhan (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak şarampole devrildi.

Takla atan aracın sürücüsü Mümtaz İlhan araçta sıkıştı. Sürücü, o sırada oradan geçmekte olan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan İlhan, vatandaşların yardımıyla Kulu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

İlhan'ın Kozanlı Cumhuriyet İlkokulunda müdür vekilliği yaptığı öğrenildi.

#konya #Kulu #trafik kazası
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