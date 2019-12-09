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Kulu’da otomobil devrildi: 1 yaralı
KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mümtaz İlhan (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak şarampole...
Genel 09.12.2019, 11:09
KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mümtaz İlhan (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak şarampole devrildi.
Yaralanan İlhan, vatandaşların yardımıyla Kulu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
İlhan'ın Kozanlı Cumhuriyet İlkokulunda müdür vekilliği yaptığı öğrenildi.
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