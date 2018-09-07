Kulu'da öğretmenlere trafik dersi

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazalarının önlenmesine yönelik verilen eğitimlere devam ediliyor.

Kulu Merkez İlkokulunun konferans salonunda, Kulu Emniyet Müdürlüğü trafik polis memuru Şahin Alp, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi veriyor.

Trafik kazalarını önlemek amacıyla verilen eğitim, 11 Eylül'e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılması istenen eğitimde, trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Verilen eğitimde, şehir içi ve şehirler arası araç kullanımı, ilk yardım, kaza anında alınması gereken önlemler ve yayaların uyması gereken kurallar anlatılıyor.



