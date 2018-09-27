Kulu'da milli istihdam anlatıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde işadamlarına milli istihdam adı altında 2018 yılı teşvikleri anlatıldı.

Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı kapsamında ilave istihdam teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı, Kulu Girişimci İş Adamları Derneği toplantı salonunda yapıldı.

Teşvik anlamında iş adamlarının yanlarında olduklarını belirten Keleş, yaptığı konuşmada, işverenler devletin kendilerine sunduğu imkan ve teşviklerden tam olarak yararlanabilmeleri için İŞKUR olarak her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Türlü oyunlar çevirmeye çalışarak devlete zarar verenlerin tespit edilip cezalandırıldığını aktaran Keleş, "Devletin kuruşunda gözü olan işverenin, bu vebalin nelere mal olacağını bilmeli." dedi.

Toplantı 2018 yılında uygulanacak olan istihdam ve teşvik programlarının işveren temsilcilerine anlatılarak gelen soruların cevaplanmasıyla sürdü.

Yapılan programın çok yararlı olduğunu belirten Kulu Girişimci İş Adamları Derneği (KUGİAD) Başkanı Hüsamettin Kargın, "Bizlerde işveren olarak bu milli seferberlikte katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.