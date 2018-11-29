KONYA (AA) - Konya 'ın Kulu ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Tavşançalı Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, ilçe merkezinde bulunan Şeyh Edebali Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında, öğrenciler şiir okudu, ilçede görev yapan imam hatipler sema gösterisi yaptı.
Programa Kulu Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.