Kulu'da Kıbrıs gazilerine ziyaret

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde Kaymakam başkanlığında protokol üyeleri, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve beraberindeki ilçe protokolü, Ömeranlı Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs gazileri Aşır Mercan ve Mehmet Süer'i ziyaret etti.

Kıbrıs harekatına gönüllü gittiğini belirten gazi Mercan, "Dün Kıbrıs’ta olanlar bugün Afrin'de oluyor. Bizler de harekatta Rumların mühimmatlarını bırakarak kaçtıklarına şahit olduk. Bu günde Afrin'de teröristler bırakıp kaçıyor." dedi.

Devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Kaymakam Arslan, "İlçede ikamet eden gazi ve şehit yakınlarımızı ziyaret etmek onlara yanında olduklarını hissettirmek en büyük görevimizdir. Kıbrıs gazilerimiz Aşır Mercan ve Mehmet Süer’i ziyaret ettik. Ülkemizin birlik beraberliği için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık dolu uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.



