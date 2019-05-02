Kulu'da engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

KONYA (AA) - Kulu'daki Yavuz Sultan Selim ilkokulu öğrencileri ilçede engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Caddesi'nden başlayan yürüyüş Adliye Parkı'nda son buldu.

Yürüyüşe Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonunda "Farkındayız, Yanındayız" yazılı pankarta katılımcılar el izi bıraktı, havaya balonlar salınmasının ardından çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden İlçe Kaymakamı Budan, şöyle konuştu:

"Özel çocukların olmadığı aileler, vatandaşlarımız bunun çok farkında olmayabiliyor, bizim amacımız bu etkinlikle, yürüyüşle toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak. Bu çocuklara sahip olan aileler Allah'ın bir lütfuna sahipler, bu dünyamız sınav dünyası, aileler sabırla imtihan halindeler, bizimde bunun farkında olmamız, onları dışlamamız, özelliklerini bilirsek dahada yardımcı olabiliriz. Ailelerine daha çok destek olabiliriz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah amaca ulaşır gerekli farkındalık oluşur."



