Kulu'da ekin yangını

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde çıkan yangında, 300 dekar ekili alan yandı.

Kepez mevkinde bulunan ekin tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kulu ve Şereflikoçhisar itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlarında iş makineleriyle yardım ettiği yangın söndürme çalışmaları sayesinde yangın, kısa zamanda kontrol altına alındı.

Görgü tanığı Mehmet Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki traktörün balya makineleriyle olay yerinden uzaklaştığını gördüğünü söyledi.



Jandarmanın soruşturma başlattığı yangında 300 dekar ekili alan zarar gördü.