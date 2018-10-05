Kulu'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müftülük tarafından hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı ve görevlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi sonrası din görevlilerine seslenen Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, "Din görevlilerimizin dünya hayatında çok ulvi bir görevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Camilerimiz boş kalmamalı. Kıymetli olan da camilerin içerisinde Allah'ın zikredilmesidir. Din görevlileri yaşantısında, duruşunda, takvasında örnek bir Müslüman olmak zorundadır." diye konuştu.

İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu da "1986 yılında başlatılan Din Görevlileri Haftası'nı bizlere armağan eden büyüklerimizden ölenlere rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.