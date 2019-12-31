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Kulu'da bahçeye giren hırsızlar kovanlardaki arıları telef etti
Genel 31.12.2019, 17:29
KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde elma bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kovanlardaki arılar telef edildi.
Alınan bilgiye göre, Kulu Kozanlı yolu üzerinde bulunan Korkmaz Kılınç’a ait elma bahçesinde elma hasatı sonrası kapalı bulunan bahçeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tel örgüleri keserek içeri girdi.
Yapılan inceleme sonucunda bahçe içerisindeki 30 arı kovanının kapakları açılarak arıların telef edildiği, iki adet traktörün akü ve radyatörleri ve hırdavat malzemelerinin çalındığı tesbit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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