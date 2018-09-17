Kulu Kaymakamı Budan göreve başladı

KONYA (AA) - Kaymakamlar Kararnamesi ile Konya’nın Kulu ilçesine atanan Kaymakam Ali Edip Budan görevine başladı.

Budan, görevine başlaması dolayısıyla daire amirlerini makamında kabul etti.

Daire amirlerinden vatandaşlarla en iyi şekilde iletişim kurulmalarını isteyen Budan, "Yapılacak hizmetleri ve yapılamayan hizmetleri de vatandaşlarımıza anlatmamız gerekir. Burada önceliğimiz görevimizi yerine getirmek ve vatandaşa daha anlaşılır bir şekilde anlatmak ve taleplerine cevap vermektir. Uygun bir dil kullanarak mevzuat dahilinde vatandaşları bilgilendirmek bizlerin görevidir." dedi.

Malatya 1979 doğumlu olan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra mülki amirlik mesleğine başladı. Evli olan Budan, 2 çocuk babası.