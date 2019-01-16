Kültürel değerler PTT pullarına bastırıldı

KIRŞEHR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ağalar Konağı ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi resimlerinin yer aldığı özel tasarım pul basımı yapıldığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış Ağalar Konağı ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin görselini posta pulu olarak bastırmak için PTT ile protokol imzaladıklarını ifade etti.

Protokol kapsamında Ağalar Konağı ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezine özel pul basımı yapıldığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve Kırşehir Belediyesi logolu Ağalar Konağı ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi posta pulunu tanıtımımız için önemli. Belediye olarak gönderdiğimiz mektup, tebrik kartlarında bu pulları kullanacağız. Daha önce de hatırlanacağı üzere Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş ve Kent parkın görselini pul olarak bastırmıştık. Bu tür çalışmamız ilimizin tarihi ve turistik değerlerini pullara bastırmaya devam ettireceğiz. Kentimizin tanıtımına da katkısı olacağını düşündüğümüz pulların basımında emeği geçen PTT yetkililerine teşekkür ediyorum."



