Kültür ve Turizm Bakanlığından 141 sinema projesine destek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerinde 141 projeye 5 milyon 526 bin lira destek sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sinema alanındaki uzman ve akademisyenlerle meslek birliklerinin belirlediği isimler ve bakanlık temsilcisinden oluşan 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulu toplandı.

Kurul, animasyon, belgesel ve kısa filmlerle senaryo ve diyalog yazım türlerindeki bin 607 başvuruyu değerlendirdi.

Sinema Destekleme Kurulunca bu yıl 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlanması kararlaştırıldı.

"İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film", "yapım ve yapım sonrası" destek başvurularının değerlendirileceği ikinci kurul toplantısı ise mart ayında yapılacak.

Muhabir: Eda Özdener